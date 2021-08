Concurso Polícia Federal: o que faz um agente administrativo?

- Publicidade-

O próximo concurso PF da área Administrativa pode estar perto de virar realidade. Um dos cargos mais cobiçados será o de nível médio. Mas você sabe o que faz um agente administrativo?

Essa é a dúvida de muita gente, já que o concurso mais popular é o da área policial. Inclusive, tem muita gente que nem sabe que a Polícia Federal tem cargos administrativos em seu quadro de pessoal.

Por isso, a Folha Dirigida traz para você hoje quais são as atribuições do agente administrativo, cargo de nível médio:

► O agente administrativo é o responsável pela realização de atividades de nível médio, de grande complexidade, envolvendo a apresentação de solução para situações novas, a necessidade de constantes contatos com autoridades de média hierarquia, com técnicos de nível superior e/ou contatos eventuais com autoridades de alta hierarquia e abrangendo planejamento em grau auxiliar e pesquisas preliminares realizadas sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando à implementação das leis, regulamentos e normas referentes à administração geral e específica. ► Além da supervisão dos trabalhos que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, organização, métodos e materiais executados por equipes auxiliares, chefia de secretarias de unidades da mais alta linha divisional da organização.

Vale lembrar, ainda, que os servidores administrativos não atuam na rua em investigações e não têm porte de armas. Essas características são condizentes aos cargos da área policial: agente, escrivão, papiloscopista, perito e delegado.

Mas, embora ele não tenha o porte de armas, ele pode atuar facilitando o processo de concessão de porte de arma. Isso porque a Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos também possui servidores administrativos – que é onde ocorre este processo.

Agora que você já sabe o que faz um agente administrativo, que tal começar a se preparar para virar um no futuro? Saiba como!

Quanto ganham os servidores administrativos da PF?

Os concursos de âmbito federal são sempre conhecidos pelos excelentes atrativos, como boa remuneração e estabilidade. Você sabe, então, quanto ganha um servidor da área de apoio da Polícia Federal?

agente administrativo – nível médio – R$4.710,76

– nível médio – R$4.710,76 cargos de nível superior – nível superior nas áreas contempladas – R$5.559,67 (exceção é o médico, com ganhos de R$7.692,55)

Disciplinas do concurso PF de nível médio

Se você não sabe, o último concurso PF para a área administrativa aconteceu em 2013. A seleção contou apenas com provas escritas.

Para o cargo de agente administrativo foram cobradas as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Básicos (50 questões): Português, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional.

Conhecimentos Específicos (70 questões): Noções de Administração Pública, Noções de Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Gestão de Pessoas nas Organizações, Noções de Arquivologia, Noções de Administração de Recursos Materiais, Legislação Aplicada á Polícia Federal.

Os candidatos não foram avaliados com prova discursiva e nem teste físico!

O que é preciso para ser aprovado no concurso PF?

O último concurso de agente administrativo da PF foi organizado pelo Cebraspe. A banca aplicou as provas no seu tradicional modelo de provas, com o estilo Certo ou Errado.

