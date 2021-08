Concurso PF: sindicatos regionais se unem à luta dos excedentes

- Publicidade-

Lutando pela chamada de excedentes e nomeação de todos os candidatos, a comissão nacional de aprovados do concurso PF tem conseguido importantes apoios. O grupo recebeu o apoio de diversos sindicatos regionais, além da Fenapef.

A Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou uma nota enaltecendo a importância da corporação chamar todos os aprovados e confirma que diversos representantes sindicais já apoiam a causa.

O grupo, que tem se reunido constantemente com a Fenapef, também conta com o apoio dos sindicatos de Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Goiás, Minas Gerais e Ceará

Recentemente, inclusive, a Fenapef intermediou um encontro do grupo com o Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal, Oswaldo Gomide.

Concurso PF: são mais de 6 mil cargos vagos, diz Fenapef

A federação informou que, atualmente, a Polícia Federal conta com mais de 6 mil cargos vagos em seu quadro de pessoal. Por isso, a necessidade de chamar todos os excedentes é evidente.

Além disso, a Fenapef ressaltou que um concurso é caro e longo, por isso, otimizaria a situação até que um novo seja autorizado. A federação ainda lembra que são muitas etapas até o resultado final.

Presidente da Fenapef, Luís Boudens diz que a incorporação desses candidatos, que são aprovados com boas notas, mesmo fora do quantitativo de vagas do edital, não comprometerá a excelência dos trabalhos da Polícia Federal.

“Ao contrário, teremos uma economia muito grande, tanto de esforços quanto de recursos”, disse o presidente.

Concurso PF: chamada dos aprovados é pauta prioritária

O grupo formado por aprovados do concurso PF podem comemorar. Isso porque a luta tem surtido efeito e eles têm conseguido com que as reivindicações cheguem a representantes importantes e ganhem visibilidade.

De acordo com a Fenapef, a mobilização pelo preenchimento de vagas na Polícia Federal é um dos pontos mais importantes da pauta de reivindicações da categoria. A federação ainda informa que se movimenta junto à gestão da Polícia Federal e ao Executivo por este e diversos outros temas, como:

a Reforma Administrativa e como ela afeta os servidores da Polícia Federal;

a indenização de fronteiras;

o sobreaviso indenizado;

o reajuste de diárias; e

a tramitação, no Congresso, do novo Código de Processo Penal.

“As preocupações e reivindicações da categoria também estão chegando ao Palácio do Planalto. Os policiais federais contam com o empenho dos deputados Sanderson (PSL- RS) e Aluísio Mendes (PSC-MA), que estão entre os principais representantes da categoria no Congresso Nacional”, diz a Fenapef.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?