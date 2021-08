Concurso PF: saem resultados provisórios da avaliação médica e FIC

- Publicidade-

A Polícia Federal e o Cebraspe concluíram mais uma etapa do concurso PF 2021. Foram publicados os resultados provisórios das etapas de avaliação médica e do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Os resultados em caráter preliminar foram publicados no site da banca organizadora . Quer ter acesso?

O edital de resultado preliminar também traz os prazos de recursos, já que são provisórios. Para ambos, começa a partir das 10h desta quarta-feira, 25, mas terminam em momentos diferentes, sendo:

até as 18h do dia 26 de agosto contra o provisório do preenchimento da FIC;

até as 18h do dia 3 de setembro contra o provisório da avaliação médica.

Para isso, o candidato precisa preencher a ficha de contestação por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após essa data, o candidato não poderá mais recorrer.

“Nos casos de inaptidão nos exames médicos em que a junta médica tenha solicitado exames para confirmação do resultado, estes deverão ser entregues, obrigatoriamente, anexos ao recurso.”

A banca informa que o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Além disso, se houver recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido

O documento ainda fala sobre o futuro da seleção. O edital de resultado final da avaliação médica e da FIC para todos os cargos será publicado no dia 10 de setembro. Neste mesmo dia, será publicada convocação para o cargo de agente.

A convocação será para:

para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência;

para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararam negros;

para a avaliação psicológica;

para o envio dos documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional; e

para a entrega da documentação referente ao desempate de notas.

Também foi anunciado que o edital de convocação para a prova oral do delegado e para a prova prática de digitação do escrivão será publicado na data provável de 13 de outubro.

Para o papiloscopistas, as mesmas etapas citadas acima para o cargo de agente terão edital de convocação publicado na data provável de 16 de novembro.

Último resultado divulgado foi o TAF

Recentemente, o Cebraspe divulgou o resultado do TAF do concurso PF. O resultado foi definitivo e não cabe mais recursos. Os resultados finais foram divulgados após a análise dos recursos interpostos contra os preliminares, publicados ainda na primeira quinzena de julho.

O teste físico foi uma etapa obrigatória para todos os candidatos e tem caráter eliminatório.

É importante destacar que somente os aprovados na prova discursiva foram convocados. Na ocasião, foram cobrados os seguintes testes:

Teste em barra fixa;

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação (50 metros);

Teste de corrida de 12 minutos.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?