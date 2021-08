Concurso PF: diretor recebe da Fenapef demanda dos excedentes

- Publicidade-

Os aprovados do atual concurso PF que não estão dentro das vagas iniciais já lutam para garantir uma futura convocação. Os famosos excedentes, como são conhecidos, conseguiram apoio da Fenapef e levaram a demanda até o diretor da corporação.

Na última quinta-feira, 29, o diretor de Gestão de Pessoal (DGP), Oswaldo Gomide, recebeu a direção da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) e representantes do grupo dos excedentes.

Segundo Gomide, a expectativa é aproveitar o maior número possível de aprovados e que encaminhará essa demanda ao diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, que assumiu a corporação em abril deste ano.

Vale lembrar que a Fenapef também contribuiu em 2018 com a luta desses aprovados. O presidente da federação, Luís Boudens, esteve presente no encontro e disse:

“Esse chamamento acaba sendo benéfico para a sociedade, porque se torna muito mais barato que a realização de um novo concurso”, disse.

Boudens ainda complementou dizendo que esses candidatos tiveram notas altas e que a convocação deles à corporação em nada prejudicaria a qualidade dos serviços prestados.

O que diz o grupo de aprovados?

Para chegar até a Fenapef, o grupo dos excedentes alegaram que o déficit de profissionais na Polícia Federal é grande. E isso procede. A corporação tem perdido diversos servidores mensalmente, por vários motivos.

Além disso, mesmo que sejam chamados 500 a mais, assim como prevê e anunciou o presidente Jair Bolsonaro, esse quantitativo não seria o suficiente.

Segundo o grupo, são cerca de 3.800 candidatos (incluindo os aprovados dentro das vagas anunciadas) que estão em condições de serem convocados.

Concurso da PF está na fase de exames médicos

Recentemente, o Cebraspe e a Polícia Federal divulgaram os resultados finais do TAF do concurso PF e as convocações para as próximas fases, que serão:

avaliação médica; e

preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

E como foi o TAF do concurso PF?

O teste físico do concurso PF foi uma etapa obrigatória para todos os candidatos e tem caráter eliminatório. Somente os aprovados na prova discursiva foram convocados. Na ocasião, foram cobrados os seguintes testes:

Teste em barra fixa;

Teste de impulsão horizontal;

Teste de natação (50 metros);

Teste de corrida de 12 minutos.

Concurso da PF tem 1.500 vagas de nível superior

O edital de abertura do concurso da Polícia Federal conta com 1.500 vagas. Todas as chances são em cargos de nível superior. O regime de contratação é o estatutário, que garante a estabilidade.

Os profissionais terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e contam com a seguinte distribuição de vagas por cargo:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?