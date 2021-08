Concurso PF agente administrativo: quais foram as últimas bancas?

- Publicidade-

Está se preparando para ingressar na Polícia Federal na área de apoio? Então você precisa conhecer quais foram as últimas bancas dos concursos PF agente administrativo e estar ainda mais preparado.

Afinal, saber sobre as últimas organizadoras é essencial para conhecer o tipo de prova e o que te espera pela frente.

Além disso, você vai poder estar ainda mais pronto, pois vai saber da estrutura e nível de cobrança. Isso porque em muitos casos as instituições podem se repetir. E se você se antecipar e começa a estudar antes do edital, com certeza vai levar vantagem.

E a boa notícia é que no concurso PF de agente administrativo também há predominância de uma banca bem conhecida pelos candidatos: o Cebraspe!

Com forte característica e predominância nos editais da área policial, a banca de Brasília também domina os concursos da área de apoio. Quer saber mais? Confira a seguir!

Cebraspe organizou últimos concursos PF de nível médio

Agora que você já sabe que o Cebraspe (antigo Cespe/UnB) foi o responsável pelos últimos concursos da PF de agente administrativo, é preciso saber quando eles foram realizados.

Nos anos 2000, apenas dois editais para a área de apoio em cargos de níveis médio e superior foram publicados, são eles:

Concurso PF – ano 2004

Concurso PF – ano 2013

Em todos so casos, houve oferta para vários cargos, incluindo o agente administrativo, de nível médio. No primeiro, a oferta foi bem atrativa e com distribuição em todas as Unidades Federativas.

Foram 1.224 vagas, com destaque para o Distrito Federal, que somava 705 oportunidades. No Rio de Janeiro foram 20 e em São Paulo 61. O único requisito do cargo era ter nível médio, assim como atualmente.

Já em 2013, o edital de agente administrativo somou 534 vagas para o cargo de agente de nível médio. Também houve oferta em todos os estados, com predominância no DF.

O próximo concurso PF também será do Cebraspe?

Ainda não é possível prever com quem ficará o próximo concurso PF de agente administrativo. Isso porque o edital, primeiro, precisa ser autorizado para que o órgão dê início ao processo de escola da banca.

Entretanto, a predominância do Cebraspe nos editais anteriores não deixa de ser um fator decisivo para o órgão levar em consideração.

Além disso, o Cebraspe tem longo histórico também em concursos da área policial, o que faz com que a PF já conheça a instituição, seu estilo de prova e modo de trabalhar.

Mas, mesmo com todos os indícios, o nome da banca que organizará o concurso somente será conhecido depois que o órgão der início aos preparativos. Isso ocorrerá após o aval no Diário Oficial da União.

Quer ser aprovado no próximo concurso PF?

O seu sonho é ser aprovado no concurso da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo? Se a resposta é sim, a Folha Cursos vai te ajudar nessa missão.

Primeiro, você pode assistir a uma aula gratuita de Administração. Além disso, você ainda pode participar do nosso Grupo de Desafios para o concurso da PF.

E tem ainda mais: já pensou ter um curso completo para a carreira de agente, de nível médio? Nele, você vai ter acesso:

► Questões comentadas;

► Acelerador de vídeos;

► Material com PDF;

► Chance de enviar mensagem ao professor;

► Videoaula, cadernos e questões;

► Professores especializados;

Quanto ganham os servidores administrativos da PF?

Os concursos de âmbito federal são sempre conhecidos pelos excelentes atrativos, como boa remuneração e estabilidade. Você sabe, então, quando ganha um servidor da área de apoio da Polícia Federal?

agente administrativo – nível médio e R$4.710,76

– nível médio e R$4.710,76 cargos de nível superior – nível superior nas áreas contempladas e R$5.559,67 (exceção é o médico, com ganhos de R$7.692,55)

Novo concurso: confira a distribuição das vagas pedidas

A reportagem da Folha Dirigida obteve a confirmação de que foram solicitadas 557 vagas e a distribuição delas pelos cargos. Confira abaixo a relação completa das carreiras de níveis médio e superior:

Cargo Nível Quantitativo Administrador Superior 23 Arquivista Superior 8 Assistente Social Superior 10 Bibliotecário Superior 1 Contador Superior 9 Economista Superior 3 Enfermeiro Superior 3 Engenheiro Superior 1 Estatístico Superior 4 Farmacêutico Superior 1 Médico Superior 68 Nutricionista Superior 1 Psicólogo Superior 5 Técnico em Assuntos Educacionais Superior 13 Técnico em Comunicação Social Superior 3 Subtotal Nível Superior 153 Agente Administrativo Médio 404 Subtotal Nível Médio 404 Total 557

O destaque é o cargo de agente administrativo, de nível médio e com ganhos de R$4.710,76.

Também há vagas de nível superior em várias áreas. Neste caso a atribuição é de R$5.559,67 (exceção é o médico, com ganhos de R$7.692,55).