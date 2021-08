Concurso Depen: sai resultado da discursiva e convocação do TAF

- Publicidade-

O concurso Depen 2020 segue movimentando e finalizando as suas etapas de seleção. Agora, a banca publicou oficialmente os resultados finais da prova discursiva e convocou os candidatos para a realização do TAF.

O documento com as notas finais foi disponibilizado pelo Cebraspe, o organizador , e pode ser conferido a seguir:

Como o resultado é final, para ele não se cabe mais recursos. Agora, os candidatos devem ficar atentos às próximas fases, pois foram convocados apenas os aprovados, que seguem na disputa pelas vagas.

Candidatos do concurso Depen são convocados para TAF

Os candidatos que obtiveram nota mínima de classificação na prova discursiva foram convocados para a realização do teste de aptidão física, o TAF. O exame já tem datas confirmadas, a acontecer nos dias 7 e 8 de agosto.

A banca disponibilizará o link com o local de realização do exame a partir desta segunda-feira, 7, para consulta apenas o candidato, de forma individual.

No dia do exame, o candidato deverá comparecer com roupa apropriada para a prática de atividade física (tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias), além de munido de documento de identidade original e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 15 dias anteriores à data da realização do exame.

Como será o TAF do concurso Depen?

Quais serão os exames? Os concorrentes a especialista realizarão os testes de flexão abdominal e de corrida de 12 minutos. Já os concorrentes ao agente realizarão testes de barra fixa, flexão abdominal, impulsão horizontal e corrida de 12 minut

Os testes serão aplicados de forma sequencial, todos de realização obrigatória, independentemente do desempenho dos candidatos em cada um deles, observando-se a ordem e com intervalo mínimo de cinco minutos entre cada teste.

Retificação do concurso agora permite mais aprovados

Na última semana, o edital do concurso Depen foi retificado pelo Cebraspe e mudou um item importante. Agora, a seleção permitirá mais aprovados e aumente as chances de novas convocações durante o prazo de validade.

A retificação veio após uma luta travada pelo deputado Nicoletti (PSL), que enviou um ofício ao ministério e ao Depen, para derrubar uma possível barreira.

Isso porque, para quem não lembra, antes os candidatos que não convocados para o CFP eram automaticamente eliminados do concurso, não havendo chance de serem convocados em uma possível autorização do governo para chamar excedentes.

Este foi um pedido do deputado Nicoletti (PSL) , para que o Depen pudesse igualar esta regra a outros editais, como o caso da PF e da PRF – que dá margem para convocar mais aprovados, além das vagas iniciais.

Agora, o item 17.3 do edital de abertura fica descrito da seguinte maneira:

“Os candidatos que forem classificados além do limite de vagas previsto neste edital não terão assegurado o direito de matrícula no CFP, mas apenas a expectativa desse direito segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a convocação e a matrícula condicionados à oportunidade e à conveniência da Administração, mediante autorização do Ministério de Estado da Economia e respeitada a lei vigente.”

Concurso Depen oferece 309 vagas

O concurso do Depen tem oferta de 309 vagas, nos cargos de nível médio e superior. Destas, são 294 para agente, que tem como requisitos o nível médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B ou superior.

As outras 15 oportunidades são para o cargo de especialista de execução penal. As vagas estão distribuídas por diferentes especialidades de nível superior.