Concurso CRT1 tem inscrições prorrogadas até 9 de setembro

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região prorrogou as inscrições do concurso CRT1. O comunicado foi divulgado no site do Instituto Quadrix, organizador.

Agora, o prazo para os interessados se inscreverem vai até o dia 9 de setembro, com data limite para pagamento da taxa até o dia 10 do mesmo mês. Confira!

Para participar, será preciso pagar uma taxa de R$58 (médio) ou R$65 (técnico), até o dia 11 de agosto. Não será possível se inscrever em mais de um cargo, pois as provas serão realizadas no mesmo dia e período.

O órgão seleciona profissionais para o preenchimento de 395 vagas temporárias, sendo 31 imediatas e 364 para a formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas por nove cidades, sendo elas: Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

(Foto: CRT 01)

Já as oportunidades são para cargos dos níveis médio e técnico, sendo eles:

nível médio : assistente de manutenção e assistente administrativo; e

: assistente de manutenção e assistente administrativo; e nível superior: agente de fiscalização, assistente de TI e assistente técnico.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$2 mil (médio) e R$3 mil (técnico), para jornadas de 40 horas. As remunerações ainda podem chegar a R$2.900 e R$3.900, com o vale-alimentação ou refeição de R$900. O CRT1 oferece também vale-transporte.

Os candidatos habilitados no concurso e convocados serão contratados pelo período inicial de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. O regime será o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Resumo sobre a seleção

Órgão : Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região

: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região Cargos : agente de fiscalização, assistente administrativo, assistente de manutenção, assistente de TI e assistente técnico

: agente de fiscalização, assistente administrativo, assistente de manutenção, assistente de TI e assistente técnico Vagas : 31 mais 364 no cadastro reserva

: 31 mais 364 no cadastro reserva Requisitos : níveis médio e técnico

: níveis médio e técnico Remuneração : R$2 mil (médio) e R$3 mil (técnico)

: R$2 mil (médio) e R$3 mil (técnico) Banca : Instituto Quadrix

: Instituto Quadrix Inscrições : de 5 de julho a 9 de setembro

: de 5 de julho a 9 de setembro Provas: 3 de outubro

Concurso CRT1 terá provas em outubro

Os candidatos do concurso CRT1 serão avaliados em duas etapas, sendo elas: a prova objetiva e o exame de títulos sobre cursos e experiência profissional.

A prova objetiva ocorrerá no dia 3 de outubro, no turno da tarde, com três horas e 30 minutos de duração. As avaliações serão realizadas nas nove cidades em que há vagas. O exame contará com 50 questões, sendo elas:

Conhecimentos Básicos (20)

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico e Matemático;

Noções de Informática; e

Língua Inglesa.

Conhecimentos Complementares (dez)

Legislação e Ética na Administração Pública; e

Noções de Direito Constitucional.

Conhecimentos Específicos (dez)

Para ser aprovado, será preciso obter 20 pontos ou mais em Conhecimentos Básico, cinco pontos em Conhecimentos Complementares e 25 ou mais na parte Específica.

Além disso, somente os candidatos mais bem classificados, conforme o item 11 do edital, realizarão a segunda etapa. O envio dos documentos ocorrerá entre os dias 2 e 4 de novembro.

O resultado final ainda não tem data definida, mas deve ocorrer a partir do dia 12 de novembro, quando será publicado o resultado da segunda fase. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.