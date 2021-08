Concurso CGU tem redação? Descubra como será a prova discursiva!

- Publicidade-

A Controladoria-Geral da União recebeu aval para realizar uma nova seleção. Mas, uma dúvida ainda é muito comum entre candidatos: o concurso CGU tem redação? E, por isso, você vai conferir hoje tudo sobre a prova discursiva.

Primeiro, saiba que o aval do novo concurso foi para cargos de auditor e técnico. Mas apenas o auditor deverá ter prova discursiva entre as etapas de seleção.

Esse dado é de acordo com o último concurso CGU, realizado em 2012. Na época, os candidatos foram avaliados por várias etapas, inclusive uma prova discurvia. Mas, como foi essa avaliação? Foi uma redação? Confira agora!

O edital de 2012 do concurso CGU realizou uma primeira etapa recheada de provas escritas, sendo quatro avaliações:

provas objetivas de conhecimento básicos

provas de conhecimentos específicos

provas de conhecimentos especializados; e

prova discursiva.

A discursiva foi aplicada junto com a prova 2, de Conhecimentos Específicos. O caráter foi eliminatório e classificatório. A prova valeu 90 pontos e os candidatos precivam constuir um desenvolvimento de, no mínimo, 40 e, no máximo, 60 linhas, de acordo com os roteiros estabelecidos.

O desenvolvimento da prova discursiva foi referente aos conteúdos das disciplinas de:

Administração Pública

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração Financeira e Orçamentária (AFO).

Todas estavam constantes na prova 2 de Conhecimentos Específicos. Além dessas, o concurso CGU de auditor contou com outras disciplinas, mas que não foram cobradas para a realização da prova discursiva.

Para o técnico, essa etapa não foi cobrada, havendo apenas prova objetiva. O último concurso de técnico foi em 2008, sendo organizado pela Esaf.

Qual foi a oferta do último concurso CGU?

O concurso de 2012 contou com 250vagas, sendo todas elas para o cargo de analista de finanças e controle. Foram oito especialidades contempladas, sendo elas:

Administrativa – 18 vagas

Correição – 12 vagas

Comunicação social – quatro vagas

Auditoria e fiscalização (infraestrutura) – 22 vagas

Auditoria e fiscalização (geral) – 118 vagas

TI. – Sistemas – 32 vagas

T.I. – Infraestrutura – 14 vagas

Prevenção e ouvidoria – 30 vagas

Qual será a oferta do próximo concurso?

Autorizado em 27 de julho, o concurso CGU terá oferta de 375 vagas para cargos de auditor e técnico. O aval foi dado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Das 375 vagas autorizadas, são:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

As carreiras exigem os níveis médio e superior, sendo exatamente. Além desses, não há outros requisitos como idade, formação complementar ou registro no órgão. Será preciso aprovação em todas as etapas, apenas.

Quais são as etapas do concurso CGU?

Você já viu nesta matéria que o concurso CGU é composto, inicialmente, por quatro provas escritas. Mas, será que há outras etapas de seleção para avaliar os candidatos?

Sim! Há outras fases. A etapa 5 foi composta por sindicância de vida pregressa, com caráter unicamente eliminatório, realizada pela ESAF. A sexta e última etapa foi composta pelo curso de formação profissional, apenas para os aprovados em todas as outras e dentro do número de vagas, mediante a classificação final.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.