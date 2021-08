Concurso CGU: controladoria confirma início dos preparativos

- Publicidade-

Com aval do Ministério da Economia publicado, a Controladoria-Geral da União confirmou que já deu início aos preparativos para o próximo concurso CGU. O edital ainda não uma data para ser divulgado.

No entanto, o órgão confirma que os esforços são para que o documento com todas as regras saia ainda este ano. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 3, em resposta à Folha Dirigida.

Vale lembrar que o ministro da CGU, Wagner Rosário, também falou sobre o edital ser publicado ainda este ano. Com isso, ao que tudo indica, a CGU vai antecipar o prazo legal da portaria, que prevê seis meses, no máximo.

Concurso CGU 2021 está autorizado!

A notícia que todos queriam veio no dia 27 de julho, quando a portaria autorizativa foi publicada no Diário Oficial da União. O aval foi dado para 375 vagas de níveis médio e superior.

O documento foi assinado pelo secretário especial de desburocratização, Caio Mario Paes de Andrade.

Das 375 vagas autorizadas, são:

75 vagas de técnico federal de finanças e controle; e

300 vagas de auditor federal de finanças e controle.

Qual é o próximo passo a ser dado para o edital da CGU?

Agora, a Controladoria-Geral da União vai dar início ao processo de escolha da banca. O próximo o passo é escolher a modalidade e convocar as instituições para enviarem propostas de preço.

Assim que definida, a organizadora vai assinar contrato para ser oficializada. A partir daí, o edital de abertura poderá ser divulgado após o cronograma ser finalizado.

Caso o edital saia em tempo hábil, o concurso CGU também pode ter provas ainda este ano. No entanto, vai depender de quando o edital foi divulgado, uma vez que é preciso quatro meses entre edital e provas – exceto quando o órgão consegue aval da Economia para redução.

Quanto ganham os técnicos e auditores da CGU?

O cargo de técnico é para nível médio e não exige curso específico ou experiência. A carreira proporciona uma remuneração inicial de R$7.741,31, já com o auxílio-alimentação de R$458.

Para o auditor, é preciso nível superior. A remuneração é de R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU tem carga de trabalho de 40 horas semanais, com as contratações pelo regime estatutário, que assegura a sonhada estabilidade.

Ministro diz que efetivo é pequeno para a realidade do Brasil

Um novo concurso para o órgão será essencial para repor o efetivo e suprir uma carência de pessoal que está com déficit desde 2012, quando foi publicado o último concurso.

Recentemente, em entrevista à TV Brasil, o ministro Wagner Rosário disse que haverá um concurso CGU para tentar recuperar servidores.

“Temos um corpo técnico bastante qualificado, servidores extremamente preparados. Temos aí perto de 1.900 servidores, é um número pequeno para a realidade brasileira. Graças a Deus ano que vem vamos ter um concurso para tentar recuperar um pouco da quantidade de servidores.”