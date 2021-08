Concurso CGU 2021 auditor: saiba tudo da carreira!

- Publicidade-

O concurso CGU 2021 está autorizado e deverá preencher 375 vagas, nos cargos de técnico e auditor.

A expectativa é que o edital possa ser publicado ainda este ano. Se você está de olho nesta seleção, saiba que conhecer as carreiras é um passo fundamental.

Nesta matéria, Folha Dirigida informa tudo que você precisa saber sobre o cargo de auditor federal de finanças e controle.

Em primeiro lugar, a carreira anteriormente era chamada de analista de finanças e controle, no entanto, foi renomeada e agora passa a ser a de auditor federal. Vamos aos detalhes?

Você vai descobrir informações sobre:

♦ Requisitos e Remuneração♦ Benefícios e progressões

♦ Quais as etapas do concurso

♦ Atribuições

Quais os requisitos e remuneração?

A carreira de auditor federal tem como requisito o nível superior de escolaridade. No último concurso, ainda com a nomenclatura de analista, foram contempladas as seguintes áreas:

Administrativa

Correição

Comunicação social

Auditoria e fiscalização (infraestrutura)

Auditoria e fiscalização (geral)

TI. – Sistemas

T.I. – Infraestrutura

Prevenção e ouvidoria

Ainda não se sabe, no entanto, quais serão as áreas do concurso CGU 2021 e se algumas dessas poderão se repetir.

A remuneração, por sua vez, é um dos motivos que chamam atenção para a carreira. O auditor recebe R$19.655.06, com o auxílio-alimentação de R$458.

A CGU oferece aos seus servidores outros benefícios. O órgão esclareceu que os auditores recebem pagamento por meio de subsídio ao qual não se pode acrescentar nenhuma gratificação ou outra vantagem financeira.

Entretanto, os auditores podem receber o auxílio-alimentação de R$458, Gratificação Natalina (13º salário) e abono constitucional, correspondente a um terço da remuneração mensal, pago nas férias.

Também podem ser designados para cargos em comissão ou funções de confiança, pelos quais recebem os correspondentes acréscimos legalmente permitidos.

Promoções podem ser anuais

Quem ingressar como auditor federal de finanças e controle da CGU poderá esperar progressões anuais na carreira. Segundo o órgão, a progressão poderá ser horizontal ou vertical.

Quando ela acontece dentro da mesma classe (A, B ou C), é a horizontal. Quando há a mudança de classe, chama-se promoção ou progressão vertical.

A progressão horizontal é feita nos percentuais de 50% por merecimento e 50% por antiguidade. O tempo necessário para essa progressão é de um ano no caso de quem conseguir conceito um.

Aqueles que ficarem com conceito dois terão a promoção em 18 meses. Apenas 50% dos servidores terão conceito um e a outra parte conceito dois.

Concorrerão à progressão vertical, ou seja, mudança de classe, os servidores localizados no último padrão delas (A, B ou C). Para efeito de progressão vertical, também é necessário um ano.

O desempenho funcional de cada servidor é apurado pela chefia imediata e ponderado de acordo com os critérios estabelecidos na ficha de avaliação de desempenho.

Constitui requisito obrigatório para a promoção a participação, com aproveitamento, em programa de atualização e aperfeiçoamento de conhecimentos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo.

As regras do programa, segundo a CGU, são definidas anualmente em edital (podendo ser atualizadas) publicado no Boletim Interno.

A CGU é o órgão do governo federal responsável por atividades de defesa do patrimônio público e relacionadas à transparência da gestão. É a Controladoria-Geral da União que realiza ações de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

Etapas do concurso CGU para auditor

Segundo a lei da carreira, o servidor para o cargo de auditor deve ser seleciona por concurso público, composto de duas etapas ambas de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo a primeira o exame de conhecimentos específicos e a segunda o curso de formação.

No último concurso CGU, feito em 2012, foram cobradas as seguintes disciplinas para todas as áreas

Conhecimentos Básicos – P1 20 questões – Língua Portuguesa 05 questões – Administração Pública 05 questões – Língua Inglesa ou Espanhola 05 questões – Raciocínio Lógico, quantitativo e analítico

Conhecimentos Específicos – P2 10 questões – Direito Constitucional 10 questões – Direito Administrativo 10 questões – AFO



Além destas, também houve questões conforme a área. Saiba tudo sobre o último concurso CGU.

O que faz o auditor federal da CGU?

De acordo com a lei de do cargo, estão entre as atribuições do auditor o planejamento, a supervisão, a coordenação, a orientação e a execução:

I – no âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, das atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, da análise da qualidade do gasto público e da avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização;

II – no âmbito do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, das atividades de registro, tratamento, controle e acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis relativas à administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis do setor público nacional;

III – no âmbito do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, das atividades de programação financeira da União, da administração de direitos e haveres, de garantias e de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, da orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira e do monitoramento das finanças dos entes federativos;

IV – no âmbito do órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, das atividades relacionadas à prevenção e à apuração de irregularidades na esfera do Poder Executivo federal;

V – das atividades de gestão das dívidas públicas mobiliária e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro Nacional;

VI – das atividades relacionadas à análise e à disseminação de estatísticas fiscais, da gestão do patrimônio de fundos e programas sociais e das diretrizes de política fiscal do governo federal;

VII – das atividades de monitoramento das finanças dos entes federativos, do controle das transferências financeiras constitucionais e da consolidação das contas dos entes da Federação;

VIII – das atividades de transparência pública e de ouvidoria no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle;

IX – de outras atividades necessárias ao cumprimento da missão institucional e ao funcionamento do Ministério da Fazenda e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.

Como estão os preparativos para o concurso CGU 2021?

Quem se animou em se tornar um auditor federal na CGU saiba que o novo concurso está com os preparativos em andamento. A seleção está autorizada para as 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor.

Em resposta à Folha Dirigida, a CGU já afirmou que deu início as atividades para o concurso e que o edital pode sair ainda em 2021. O ministro da CGU, Wagner Rosário, também falou sobre o edital ser publicado ainda este ano.

Com isso, ao que tudo indica, a CGU vai antecipar o prazo legal da portaria, que prevê seis meses, no máximo.