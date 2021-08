Concurso Banco do Brasil 2021: confira os próximos passos

- Publicidade-

As inscrições do concurso Banco do Brasil 2021 foram encerradas no último sábado, 7 de agosto. Quem garantiu a participação deve ficar atento aos próximo passos.

O primeiro deles é a data limite para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$38. O boleto poderá ser quitado somente até esta segunda-feira, 9. Confira!

Com as provas agendadas para o dia 26 de setembro, a previsão é que a liberação da consulta ao cartão de confirmação de inscrição na seleção esteja disponível a partir do dia 22 de setembro, site da Fundação Cesgranrio , organizadora.

Conforme consta no cronograma do concurso BB, a previsão é que a divulgação dos resultados finais aconteçam ainda este ano, no dia 21 de dezembro.

A expectativa é grande, pois o diretor de Gestão da Cultura e de Pessoas do BB, Thiago Affonso Borsari, confirmou, em entrevista exclusiva à Folha Dirigida, que os aprovados poderão ser convocados ainda 2021.

“Há possibilidades de iniciarmos a convocação de alguns candidatos aprovados ainda esse ano”, revelou o diretor.

Confira o cronograma do concurso do Banco do Brasil

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br) – 22/09/2021

Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou tratamento diferenciado para realização das provas – 23 e 24/09/2021

Aplicação das provas objetivas e de Redação – 26/09/2021

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas – 27/09/2021

Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados – 27 e 28/09/2021

Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário, no endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) – 29 e 30/09/2021

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta – 26/10/2021

Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação – 04/11/2021

Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0 (setenta) no site da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org) – 04 e 05/11/2021

Resultado dos pedidos de revisão de notas de Redação e convocação dos(as) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as) – 12/11/2021

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas – 16 a 22/11/2021

Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas – 02/12/2021

Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas – 02 e 03/12/2021

Prazo para atualização de endereço, se necessário, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br) – 14/12/2021

Previsão de divulgação dos resultados finais – 21/12/2021

Concurso Banco do Brasil tem provas previstas para setembro

Os candidatos do concurso Banco do Brasil serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames estão previstos para o dia 26 de setembro, com cinco horas de duração.

A prova objetiva contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% no conjunto das provas objetivas, em Conhecimentos Básicos ou na parte Específica.

Além disso, será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação, no modelo de um texto dissertativo-argumentativo, terá caráter eliminatório. A avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período. Os selecionados serão contratados, durante esse prazo.

Concurso Banco do Brasil oferece mais de 4 mil vagas

Ao todo, o concurso Banco do Brasil conta com 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. Neste ano, no entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho.

A jornada será de 30 horas, conforme o regime da Consolidação das Leis de Trabalho. Os contratados ainda terão auxílio-transporte e benefícios como:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

