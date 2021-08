Concurso Banco do Brasil: 10 dúvidas comuns sobre o edital

- Publicidade-

O edital do concurso Banco do Brasil foi publicado e com ele vieram grandes dúvidas sobre a distribuição das vagas, salários, benefícios e exigências do edital.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos elencou as 10 principais dúvidas sobre o concurso Banco do Brasil e trouxe a resposta para cada uma delas.

Quais os salários e benefícios do concurso Banco do Brasil?

O cargo de Agente Comercial tem 12 níveis salariais que se inicia no A1, com o salário do edital, e após 90 dias é promovido automaticamente para o nível A2, onde o salário é reajustado para R$ 3.115,00.

Além disso, a cada três anos de aniversário no banco o aprovado progride um nível (equivalente ao reajuste de 3% cada), até chegar no topo da carreira correspondente ao nível A12, que o salário atual está R$ 4.180.

Os valores correspondem apenas ao salário básico o cargo efetivo, sem a consideração de gratificação por função, sem adicionais da carreira de gerente, por exemplo.

O agente comercial que não bate meta de vendas pode ser penalizado?

As metas de vendas são inevitáveis e quando não batidas limita a progressão do empregado dentro da instituição. Não é algo passível de demissão, mas interfere diretamente na progressão e designação para novas funções.

Quais são os benefícios do Banco do Brasil?

Plano de previdência complementar, em que além da contribuição obrigatório para o INSS, o funcionário pode optar por contribuir com a PREVI para no futuro ter uma complementação com a aposentadoria. Ao optar pelo plano, a cada R$ 1,00 contribuído na previ, o Banco do Brasil deposita igual valor.

Tickets total de R$ 1.485,00, sendo refeição R$ 832,00 (em regra para restaurantes); e alimentação de R$ 654,00 (para mercados). O empregado pode optar por ter um único cartão alimentação.

Além disso, tem os demais benefícios já previstos no edital, como a PLR.

Quando é paga a PLR?

A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) é paga depois que o banco divulga os resultados e vai pagar os acionistas, costuma ser em março e setembro.

Aprovados no concurso Banco do Brasil podem ser demitidos?

Sim, empregado público não tem estabilidade e pode ser demitido. Por ser uma empresa pública, o BB não pode dispensar um funcionário por qualquer coisinha, a demissão deve ser motivada, antes dela ocorrer, passar por processo administrativo com direito de defesa.

Por outro lado, o empregado tem direito ao FGTS pois é celetista. Para quem pretende fazer carreira no banco, no longo prazo acaba sendo um beneficio interessante para entrada do imóvel ou um 14º salário, com a opção pelo novo saque aniversário do FGV.

Quero concorrer às vagas de Brasília para a área de TI, posso fazer a prova em qualquer capital?

Sim! As vagas de TI podem ser concorridas em qualquer lugar do país, as vagas comerciais você deve fazer prova onde vai concorrer as vagas.

O que é macrorregião e microrregião?

Microregião é a região que você estará concorrendo pra as vagas, geralmente um grupo de cidades ou uma região específica.

As microregiões ficam dentro das macroregiões e caso esgote o cadastro em uma micro específica, você pode ser chamado pela macro, e optar se quer tomar posse em outra micro, ou se quer ficar na fila só da sua micro (correndo risco de não ser chamado se estiver no cadastro reserva).

É autorizado home office no Banco do Brasil?

O home office foi autorizado na pandemia excepcionalmente para alguns setores que não possuem atendimento direto ao público.

Mas por enquanto o banco não liberou nenhum setor de maneira oficial, alguns ainda continuam, mas de maneira extraoficial.

Posso participar do concurso Banco do Brasil mesmo tendo o “nome sujo”?

De forma bem resumida: sim. O nome sujo não te impede de tomar posse ou trabalhar no cargo em que foi aprovado no concurso público.

Primeiro ponto é que não há no edital nenhum ponto específico a respeito de restrições sobre o nome sujo e tomar posse. Além disso, já é um entendimento pacificado que nome sujo não impede as nomeações.

Posso zerar alguma matéria na prova do Banco do Brasil?

Não, a regra é expressa, inclusive, no edital do concurso.

