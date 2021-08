Comerciante é morto dentro do próprio estabelecimento no interior do Acre

- Publicidade-

O comerciante Raimundo Olímpio Bezerra, de 80 anos, conhecido como “Raimundão Alemão”, foi encontrado morto dentro do próprio estabelecimento comercial, na noite desta sexta-feira (6), na rua 6 de agosto, na área central do município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o comerciante foi encontrado por populares, que foram realizar uma compra no comércio e já viram o idoso caído ensanguentado e com vários golpes na cabeça, possivelmente ferimentos provocados por ripas.

Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Raimundão Alemão já estava sem vida. O corpo da vítima foi removido pelos socorristas e deixado no necrotério do hospital do município.

Policiais civis e militares estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. A Polícia Civil realiza diligências pela área, para tentar encontrar os criminosos que mataram o homem com requintes de crueldades.

O corpo que estava no hospital foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede em Rio Branco, onde serão realizados exames.

A polícia não sabe dizer a motivação do crime, a única suspeita é que o crime pode ter sido um latrocínio (roubo seguido de morte).

O caso vai ser investigado da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri.