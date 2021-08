Com sintomas leves, Zeca Pagodinho é internado com Covid no Rio de Janeiro

- Publicidade-

Sambista tomou as duas doses da vacina

O cantor Zeca Pagodinho foi internado no último sábado (14) com sintomas de Covid no Rio de Janeiro.

Segundo a Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona do Rio, “o paciente apresenta bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio”.

Vacina

Zeca já recebeu a 2ª dose da vacina contra Covid, em julho. Na ocasião, ele chegou a cantar enquanto era imunizado: “Vai vacinar, vai vacinar”.

Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.

É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.