Com serviço de inteligência de 2 delegacias, rapaz que matou mulher após programa sexual é preso

Investigadores também realizaram buscas e apreenderam as roupas e a mochila usada pelo suspeito no dia dos fatos, algo que inclusive foi flagrado por câmeras de segurança.

A mulher de 31 anos foi morta no fim da tarde do dia 17 de agosto, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. Segundo informações do registro policial, Silvana foi morta em um dos quartos da casa de uma amiga.