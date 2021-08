Com órgãos ambientais enfraquecidos, Acre registra 2.140 focos de incêndios e pode alcançar maior nº dos últimos sete anos

Rio Branco completou 51 dias sem chuva — Foto: Juan Diaz/Arquivo pessoal

Já existe, desde o ano passado, uma recomendação do Ministério Público do Acre (MP-AC) onde o órgão aponta diversas medidas que devem ser tomadas pelo governo do estado; entre elas: a contratação de mais pessoas para o setor de meio ambiente.

Todo esse aumento é registrado, mesmo com a prática tendo sido proibida – em qualquer circunstância – no dia 29 de junho por um decreto do governo federal. A medida foi tomada devido ao início do período de seca e de aumento das queimadas em regiões como a Amazônia e o Pantanal.

De janeiro até 18 de agosto, os Bombeiros atenderam 2.771 chamados de ocorrências de queimadas em vegetações no Acre. Destes, mais de 2,1 mil foram em Rio Branco.

Sonaira da Silva, engenheira agrônoma e doutora em ciências florestais tropicais e uma das principais pesquisadoras do fogo na Amazônia Sul Ocidental, diz que, apesar do decreto, o que incentiva as queimadas é justamente a ausência do Estado e das políticas públicas voltadas para combater essas práticas.

Ela diz ainda que os registros de queimadas não são maiores na cidade. Segundo ela, o fogo em áreas rurais continuam sendo os maiores protagonistas desta triste marca.

“A gente tem um decreto nacional de queimada zero, mas a falta de fiscalização mais intensiva das multas deixa uma sensação aos agricultores de que não tem problema, é como se fosse a multa de trânsito, se você não é multado, você se sente tranquilo para repetir. As queimadas urbanas existem, mas não são elas que geram esse impacto que a gente vê; as queimadas rurais são em maior número e impactam maior área. Em torno de Rio Branco realmente tem queimadas, mas em termos de área ela é muito menor do que se queima na zona rural”, explica.

Sonaira diz ainda que é necessário criar estratégias para que alternativas cheguem até às pessoas que usam a terra. Segundo ela, essa é a única forma de começar a mudar este cenário a longo prazo.