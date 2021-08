Com mais de 29 mil adolescentes vacinados contra a Covid, Saúde continua com repescagem em Rio Branco

Na quarta (18), o governo divulgou que todas as 22 cidades acreanas já vacinam adolescentes acima dos 12 anos.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 596.005 doses na população até terça (17), data da última atualização. Das doses, 425.230 pessoas tomaram a primeira dose, 159.791 a segunda e 10.984 a dose única. Rio Branco aplicou 290,4 mil doses e Cruzeiro do Sul 76 mil.