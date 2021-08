Com avanço da vacinação em Cruzeiro do Sul, número de pacientes internados no Hospital de Campanha segue estável

- Publicidade-

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 04, há 10 pacientes internados na Clínica Covid (desses, 01 é de Cruzeiro do Sul), 01 pessoa na estabilização.

Na UTI Covid, há 02 pacientes, 01 de Cruzeiro do Sul e 01 de Rodrigues Alves. Desses, 01 está intubado. No geral, há um total de 12 pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, 02 admissões na Clínica médica Covid e 02 transferências interna da Clínica médica Covid para Clínica médica geral. Nenhuma alta foi registrada e nenhum óbito.