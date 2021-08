Cliente ganha Corvette de concessionária após mecânico postar vídeo de racha a quase 250 km/h

- Publicidade-

Imagine a seguinte situação: você é proprietário de um Chevrolet Corvette novinho e leva o modelo à assistência técnica para simples reparos. Quando o recebe de volta, averigua se o problema está sanado e, de quebra, descobre que o mecânico resolveu participar de um racha a 238 km/h na estrada. Como você reagiria?

Essa bizarra história não saiu de Velozes e Furiosos ou de algum filme de comédia pastelão de Hollywood, mas sim do Reddit. O proprietário, que preferiu ser identificado apenas como Michael, levou seu Corvette para uma concessionária da Chevrolet em Fremont, na Califórnia, após escutar um ruído no compartimento do motor. Por sorte, o reparo duraria apenas um dia – tempo suficiente para a voltinha.

No domingo, dia 1º de agosto, ao verificar o Registro de Informações de Performance do esportivo, descobriu que o mecânico fez um test-drive após o concerto – um procedimento padrão, dependendo do defeito. Não satisfeito, decidiu disputar um racha com um Dodge Charger, extraindo todos os 495 cv que o motor V8 de 6,2 litros entrega, chegando aos 238 km/h. É claro que o vídeo foi parar na internet e viralizou nas redes sociais.

Em seguida, Michael mandou um e-mail para a concessionária e logo o responderam. Inesperadamente, o responsável pela rede de lojas e desculpou pelo ocorrido e…o ofereceu um Corvette 2022 zero quilômetro! No dia seguinte, o gerente geral da loja encontrou com o cliente para preencher a papelada e encomendar um novo veículo.

Segundas chances

Se você é uma daquelas pessoas que acreditam que “tudo acontece por um motivo”, essa história fará todo o sentido. Michael contou ao The Drive que, quando escolheu o primeiro Corvette, faltavam alguns acessórios e opcionais para personalizar o veículo. Em seu novo carro 0km, ele conseguiu deixá-lo exatamente como queria tornar seu modelo antigo.

“Depois que vi o vídeo, achei que era a coisa certa a fazer”, relatou o dono da rede de concessionárias, Inder Dosanjh, ao The Drive. O empresário, que também é colecionador dos Corvettes, poderá angariar mais uma unidade à sua coleção ou vendê-la. De acordo com o portal estadunidense, a Patrulha Rodoviária da Califórnia está investigando a corrida ilegal.

Veja o vídeo do racha abaixo: