Cirurgias eletivas ainda não tem data para começar na Maternidade de Cruzeiro do Sul

Com os atendimentos do Hospital do Juruá voltando a normalidade, algumas pessoas passaram a questionar sobre quando recomeçam as cirurgias eletivas na maternidade de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a direção da Unidade de Saúde, ainda não existe uma data prevista de quando vai começar, pois a maternidade precisa ainda ter alguns ajustes. “O que a gente pode trazer para a sociedade é que nós estamos trabalhando para resolver todas os pequenos detalhes, para quando o serviço for implantado seja efetivo, duradouro e contínuo”, destacou Fernando Rose

Gerente administrativo.