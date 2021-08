Chuva de meteoros e ‘Lua Azul’: confira o calendário astronômico de agosto

- Publicidade-

O calendário espacial no mês de agosto ganha um descanso da onda do “turismo espacial”, mas em compensação, nos oferece um espetáculo cintilante que o universo tem nos oferecido nos últimos 2 mil anos, segundo a Nasa. Agosto também nos dará uma rara “Lua Azul” e mais um lançamento da SpaceX. Confira o calendário completo.

Chuva de meteoros das Perseidas

A chuva de meteoros das Perseidas é um espetáculo que ocorre entre o meio de julho e o fim de agosto. Segundo a Nasa, é possível observar até 100 meteoros por hora. Não é necessário equipamento especial para acompanhar o show, mas recomenda-se ir para um local sem fontes brilhantes de luz.

Esses meteoros são produto dos escombros do cometa Swift-Tuttle, que orbita em torno do Sol uma vez a cada 133 anos. No mês de agosto, a Terra passa pelo campo de escombros. O gelo e o pó se queimam em nossa atmosfera para criar a chuva de meteoros. A chuva de meteoros poderá ser acompanhada nos dias 11, 12 e 13 de agosto. O cometa em si, será visível apenas em 2116.

Lua Azul

Cada mês tem um Lua cheia, mas como o ciclo lunar e o calendário não estão devidamente sincronizados, a cada três anos ocorre de um mês ter duas Luas cheias. O dia 22 de agosto terá tal repetição. Apesar do nome, essa Lua não tem nenhuma alteração em sua cor. É resultado da expressão americana “uma vez em cada lua azul”, o que significa algo muito raro.

Lançamento da SpaceX

Depois de lançar uma nova leva de satélites Starlink, para a transmissão de rede de internet, a SpaceX se prepara para sua 23ª missão de reabastecimento de carga na Estação Espacial Internacional. O lançamento da cápsula Dragon está previsto para o final de agosto, ainda sem data definida.

Segundo a Nasa, a nave levará uma série de “investigações científicas”, como o estudo sobre a prevenção e o tratamento para a perda de densidade óssea, uma investigação para testar dispositivos que podem detectar e reduzir problemas de visão e um novo braço robótico.