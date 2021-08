Caso Miguel: pesquisa ‘macabra’ da mãe do menino na internet é descoberta pela polícia

- Publicidade-

Yasmin Rodrigues está presa acusada de ter matado o próprio filho de sete anos.

Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, está presa acusada da morte do filho, Miguel Rodrigues, de 7 anos. O crime ocorreu no dia 28 de julho, Yasmin teria agredido, dopado e matado a criança, cujo corpo teria jogado no Rio Tramandaí, em Imbé, no Rio Grande do Sul.

Na madrugada do dia 29, Yasmin fez uma pesquisa na internet que está chamando a atenção da Polícia Civil. “Digitais humanas saem na água salgado do mar”, foi a pesquisa de Yasmin. Este torna-se mais um indício forte de que ela tirou a vida do próprio filho.