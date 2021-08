Carro perde controle e capota em via pública

- Publicidade-

Por volta das 10h50, desta quarta-feira, (25), um veículo modelo Palio de cor verde, capotou na rua Amaral Santos, bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus. O motivo do capotamento foi devido o carro perder a força, o que fez com que o veículo descesse na ladeira, chegando ao capotamento.

Segundo o condutor do veículo, um homem de nacionalidade venezuelana, 41, ele mora há um ano em Manaus, e está com o carro há apenas três meses trabalhando como autônomo, revendendo materiais de celular. Na hora do acidente, ele estava subindo a ladeira e o carro perdeu a força, o que fez ele capotar com o veículo. O homem teve apenas alguns arranhões no braço, nada grave. Ainda segundo o venezuelano, ele é pai de duas crianças, uma de sete e outra de oito anos.

A esposa do venezuelano, falou que ao saber do acidente, se desesperou, eles moram em uma rua próxima de onde tudo aconteceu. Ela pediu para as vizinhas ficarem com as crianças, para que pudesse socorrer o esposo, e ao ver o esposo, começou a chorar e agradecer a Deus pela vida e pela integridade física dele.

Uma moradora que presenciou o fato, informou que é comum esse tipo de acidente no local, ela mesma possui um veículo, mas não deixa em frente à sua casa, pois a ladeira está totalmente desproporcional. e segundo ela, no último sábado também houve um acidente parecido. Ela pede que essas situações sejam avaliadas pela prefeitura, para que seja vista a real necessidade dessa ladeira na área.