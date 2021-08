Carro é prensado entre dois caminhões e duas mulheres morrem

- Publicidade-

Homens do Corpo de Bombeiros, além de policiais civis e militares, atuam para retirar o corpo da vítima que ficou preso às ferragens de um dos carros.

Por causa do acidente, o trânsito no sentido Centro/Bairro da avenida Rodrigo Otávio foi bloqueado. O trânsito no sentido oposto também apresenta congestionamento.

Conforme as primeiras informações repassadas pela policia, o acidente envolveu uma carreta, um caminhão que transportava areia, e um carro de passeio. O motorista que teria provocado o acidente, batendo na traseira do carro, fugiu do local.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estão no colocar para orientar os motoristas e dar mais fluidez ao trânsito.