Carro capota ao ser atingido por caminhonete da Câmara de Vereadores

Um carro de passeio capotou, nesta segunda-feira (23), após ser atingido por uma caminhonete da Câmara de Vereadores em Vilhena (RO), no Cone Sul do estado. O acidente foi no bairro Jardim América.

Segundo a Polícia Militar (PM), dois vereadores estavam na caminhonete, iniciando uma viagem para Brasília (DF), quando o veículo oficial bateu em um carro que estava na preferencial na avenida Tancredo Neves.

Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle e capotou. Uma mulher que estava no banco carona sofreu escoriações e foi levada ao pronto-socorro da UPA. Já o condutor não se feriu.

O vereador Sargento Damasceno, que conduzia o veiculo da Câmara, disse que uma carreta estava estacionada na esquina da avenida e isso atrapalhou ‘a visão’, por isso acabou não vendo o carro. Os vereadores não se feriram.

