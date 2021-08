Cármen Lúcia, do STF, dá 24h para PGR se manifestar sobre ataques de Bolsonaro à urna eletrônica

- Publicidade-

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), classificou como “graves” os ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e deu prazo de 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre um pedido de abertura de investigação.

Em novo despacho nesta segunda (16), a relatora estabeleceu o prazo para um parecer do Ministério Público sobre o pedido feito por parlamentares do PT, que leva em conta declarações de Bolsonaro em uma “live” do último dia 29, em que questionou a segurança das urnas eletrônicas.

Essa é a segunda vez que a ministra cobra uma posição da PGR sobre o caso.