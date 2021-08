Capitão que estava na aeronave do 4º BAVEx veio a óbito e outras cinco pessoas foram socorridas

- Publicidade-

Na manhã desta sexta-feira (13), uma aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2 do 4º Batalhão de Aviação do Exército (4ºBAVEx), que decolou do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN) em missão operacional para a cidade de Itaituba (PA)

caiu na região do Careiro da Várzea (AM), por volta das 11hrs, após fortes chuvas na região.

No helicóptero o Capitão Petherson dos Santos Alves Verli veio a óbito. Outras cinco pessoas, sendo quatro sargentos e o major Medeiros, sobreviveram ao acidente. De acordo com a nota oficial do Comando Militar da Amazônia (CMA), os sobreviventes serão atendidos no Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM).

Major Medeiros (Sobrevivente)

NOTA DE FALECIMENTO| É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nosso companheiro, Cap PETHERSON DOS SANTOS ALVES VERLI.

Nesta manhã, 13 de Agosto de 2021, a aeronave HM-1 EB 2021-PANTERA K2, pertencente ao 4ºBAvEx, decolou do aeroporto de Ponta Pelada (SBMN) em Manaus com destino a Itaituba no Pará, com a finalidade de cumprir missão operacional.

Durante o deslocamento, a aeronave perdeu altitude e veio a cair nas proximidades do município do Careiro da Várzea. Os motivos do acidente estão sendo investigados.

Havia 06 (seis) militares a bordo e, infelizmente, um deles veio a óbito (Cap VERLI). Os demais militares foram resgatados e encaminhados ao hospital para avaliação médica.

Neste momento, os integrantes da Família 4º BAvEx unem-se em orações aos familiares e amigos para que Deus conforte os corações dos que ficam e acolha nosso valoroso irmão.

Seus falecimento prematuro é uma grande perda para todos nós e rogamos a Deus que continue alçando seus voos com a bênção e proteção do nosso Criador.

VEJA A NOTA OFICIAL DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA SOBRE O ACIDENTE

Sobre o acidente aéreo ocorrido na manhã desta sexta-feira (13/08), envolvendo uma aeronave do 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BAVEx), o Comando Militar da Amazônia (CMA) informa que:

● Uma aeronave EB-2021, Modelo Pantera K2, decolou do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN) em missão operacional para a cidade de Itaituba (PA) e veio a cair na região do Careiro da Várzea (AM), por volta das 11hrs.

● O Comando Militar da Amazônia lamenta informar o falecimento de um dos ocupantes do helicóptero, dos 06 (seis) militares que estavam a bordo. Os outros 5 (cinco) foram evacuados para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM).

● Uma equipe da Aviação do Exército, especializada em acidentes aeronáuticos, procederá a investigação sobre os fatores contribuintes para o acidente.

● Este Comando Militar de Área estará dando todo o suporte aos militares envolvidos no acidente e seus familiares.

Atenciosamente,

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA