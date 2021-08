Campus do Ifac vai ter vacinação contra Covid-19 na Rodovia Transacreana nesta terça (31)

As equipes da Caravana de Vacinação vão aplicar a 1ª a 2ª dose da vacina das 8h às 16h. A ação é uma parceria entre o Ifac e a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Segundo o Ifac, a vacina vai ser disponibilizada para o público acima dos 12 anos. Para tomar o imunizante basta apresentar um documento com foto ou o cartão do SUS. Os adolescentes precisam ir acompanhados dos pais ou responsáveis.

A ideia é atualizar as vacinas de rotina de crianças, adultos, idosos e adolescentes e, inclusive, imunizar as pessoas que ainda não tomaram a primeira dose contra a Covid-19.

De acordo com informações do Portal de Transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 664.184 doses na população até esta segunda (30), data da última atualização. Das doses, 463.076 pessoas tomaram a primeira dose, 189.728 a segunda e 11.380 a dose única. Rio Branco aplicou 309,8 mil doses e Cruzeiro do Sul 88,3 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.