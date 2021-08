Câmara Municipal de Rio Branco recebe denúncia que pode levar ao impeachment de Tião Bocalom

- Publicidade-

Foi protocolada na Câmara Municipal de Rio Branco, na segunda-feira, dia 23, denúncia contra o prefeito Tião Bocalom (PP), que começou a chefiar a cidade há oito meses, mas tem mandato envolvido em uma série de escândalos, entre eles a possível interferência em uma investigação contra o secretário de Saúde, Frank Lima.

A denúncia foi feita pela advogada Joana D’Arc Valente, conhecida pela forma atípica de atuar na advocacia local, fazendo denúncias principalmente pelas redes sociais, e prestando advocacia para pessoas de baixa renda. No caso das denúncias de assédio contra Lima, Joana D’Arc tem sido defensora das supostas vítimas.

“Atendendo a inúmeros pedidos de homens e mulheres, protocolei a Denúncia Formal Fundamentada em Lei. Agora a responsabilidade está nas mãos dos vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco, e tem que seguir o rito”, comenta a advogada, que foi pessoalmente à Casa do Povo deixar o documento.

D’Arc alega que a Prefeitura de Rio Branco está mergulhada em uma crise moral em razão das denúncias, e cita a possível interferência do prefeito na tentativa de conseguir o arquivamento da investigação administrativa que corre na Corregedoria-Geral do Município.

A advogada cita no documento a então chefe do setor, Janice Lima, que foi exonerada por, segundo o prefeito, não atender a uma recomendação da Procuradoria-Geral do Município no sentido de deixar de lado a investigação sobre os atos de Frank Lima. A justificativa é de insubordinação, e não de perseguição.