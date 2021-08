Câmara aprova volta das coligações para eleição de 2022; veja votos dos deputados do AC

- Publicidade-

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno nesta terça-feira (17), a PEC 125/2011, aquela que promove mudanças no sistema eleitoral brasileiro. O texto aprovado manteve o que havia sido aprovado em primeiro turno, com o fim do chamado “distritão” mas permitiu a volta das coligações nas eleições proporcionais. Foram 347 votos favoráveis, 135 contrários e três abstenções (na primeira votação, foram 339 votos favoráveis, 123 contrários e cinco abstenções).

A bancada do Acre, composta de oito deputados, se dividiu nas duas votações – tanto no mérito como nos destaques. Cinco deputados votaram contra o retorno da coligações (ver quadro). Na primeira proposta também houve divisão, de cinco a 3.

A proposta agora segue para o Senado, para a análise dos senadores. Para passar, serão necessários 43 votos dos senadores e forma favorável, em duas votações. A tendência é que a proposta não passe no Senado e tenha que retornar à Câmara. Isso signifique seria derrotada porque, para valer para as eleições do ano que vem, seria necessária noca aprovação na Câmara em setembro, um ano antes das eleições do ano que vem, para poder ter validade para as eleições de 2022.