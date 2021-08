Caixa Tem com empréstimo e cartão de crédito; veja quem poderá

- Publicidade-

Desenvolvido pela Caixa Econômica Federal no ano passado para viabilizar os pagamentos do auxílio emergencial, o Caixa Tem possibilitou a milhares de brasileiros a sua primeira conta bancária. Agora, a intenção da instituição é lançar mais serviços aos cidadãos de baixa renda.

A expectativa é implementar na plataforma uma linha de microcrédito, cartão de crédito e opções de seguro de vida. O objetivo é manter as poupanças digitais movimentadas após o fim dos pagamentos do benefício governamental.

De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães, a estatal deseja transformar o Caixa Tem em um banco digital completo. “Nós já temos essa linha estratégica há dois anos. Mas faltava um instrumento digital, criado a partir do auxílio emergencial, o Caixa Tem”, afirmou.

Sobre o Caixa Tem

A plataforma é muito prática devido a seus atalhos intuitivos. Os recursos nela ofertados podem ser utilizados facilmente até mesmo por pessoas com deficiência (PcD).

Através do aplicativo, o correntista pode realizar pagamentos de contas e boletos, transferências bancárias pelo PIX, recargas no celular de todas as operadoras, compras online com o cartão de débito virtual e presenciais com a leitura do QR Code.

Hoje, o Caixa Tem é de uso exclusivo dos beneficiários do auxílio emergencial, saque emergencial do FGTS, BEm, Bolsa Família e abono salarial (PIS). Para acessar o aplicativo, basta baixa-lo em seu dispositivo gratuitamente.

A Caixa Econômica Federal conta com liberação de novos serviços de mensagem seguros para que o cidadão acompanhe de perto suas transações com o CAIXA: é o chamado Alerta SMS com mensagens via celular.

A instituição financeira pública já começou a realizar o pagamento do auxílio emergencial para mais de 40 milhões de brasileiros em todo o país.

“A Caixa está sempre inovando e buscando a excelência quando o assunto é segurança. Para isso, a Caixa criou o serviço Mensagem via Celular“, revelou.

Segundo informações da CAIXA, a ferramenta prioriza a sua segurança, uma vez que, ao se cadastrar, o usuário passa a receber mensagens avisando sobre transações de débitos aprovadas, canceladas e negadas, realizadas em conta-corrente e conta poupança.

Ademais, também são comunicadas as compras efetuadas com cartão de débito (Maestro e VisaEletron), realizadas em estabelecimentos comerciais.

Em caso de troca de número do telefone, não é possível alterar os dados cadastrados. O cliente deverá excluir o serviço e, em seguida, fazer uma nova adesão informando o novo número. Tanto a exclusão como a nova inclusão são feitas no Internet Banking Caixa, nas salas de autoatendimento ou na agência da Caixa do cliente.