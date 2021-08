Cai para quatro o número de internados no Hospital de Campanha; um óbito foi registrado no final de semana

- Publicidade-

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 16, há um total 04 pacientes internados na Clínica Covid (desses, 02 são de Cruzeiro do Sul).

Ocorreram nas últimas 72 horas, 04 admissões na Clínica médica Covid e 04 transferências interna da Clínica médica Covid para Clínica médica geral. Foram registradas 04 altas hospitalares e 01 óbito confirmado (de Cruzeiro do Sul).

Desde a última quinta-feira (12) o número de pacientes na UTI Covid zerou no Hospital de Campanha e o número de internados cai para quatro no final de semana.