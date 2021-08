Cadê Mbappé? Elenco do PSG posa em aniversário, e fãs reparam ausência do atacante

- Publicidade-

Uma simples foto de uma comemoração de aniversário deixou torcedores do Paris Saint-Germain com a pulga atrás da orelha neste domingo. Isso porque Ander Herrera postou com outros 14 jogadores do elenco francês, incluindo os reforços, mas Mbappé não apareceu na imagem.

No Instagram, fãs comentaram a respeito, perguntando sobre o atacante francês, que tem mais um ano de contrato, ainda não definiu sobre sua renovação e é sonho de consumo do Real Madrid.

Recém-chegados, os reforços Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Messi apareceram com os demais colegas na imagem. Os brasileiros Neymar e Rafinha também posaram, mas Marquinhos foi outra ausência – menos sentida nos comentários do post.

Na foto estão: Sergio Rico, Wijnaldum, Hakimi, Danilo Pereira, Bernat, Herrera, Rafinha, Icardi, Verratti e Messi (em pé); Sergio Ramos, Keylor Navas, Di María, Neymar e Paredes (agachados).