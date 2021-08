Cabo da PM desacata tenente e acaba presa no Comando Geral da Polícia Militar do Acre

- Publicidade-

A polêmica cabo da Polícia Militar do Estado do Acre, identificada como Lígia de Lima Messias, de 29 anos, acabou presa acusada de desacato e desobediência, no início da tarde desta quinta-feira (12), dentro do Comando Geral da PM, na sala da Patrulha Maria da Penha, na área Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a Sargento Lígia Messias, chegou na sala da Coordenadoria da Patrulha Maria da Penha pedindo uma apresentação em slide para palestrar em uma empresa privada. Diante da solicitação, a Tenente Priscila Siqueira de Castro, de 34 anos, disse que a empresa tinha que oficializar o pedido para o comando da Polícia Militar, solicitando a referida palestra.

Após receber a orientação a Cabo Lígia Messias, perdeu o controle e começou a ofender a Tentente falando: “‘cara’ estás burocratizando tudo…”. disse ainda que a sua superior “estava com a bola muito alta em razão da posição”.

A discussão foi presenciada pelo 3º SGT PM CAIO CERSA, em seguida a Cabo recebeu voz de prisão da Tenente por desacato e depois por desobediência, pois a Cabo se recusou a se entrega para ser levada para a Sala da Corregedoria. A Tenente após dar voz se prisão, também apreendeu o celular de Lígia que só entregou após ligar para o seu advogado.

Já na corregedoria, a PM voltou a ameaçar a Tenente e disse: “por que você não resolve como mulher, isso é ridículo, age como mulher caramba, que merda”. Em seguida foi apresentada para os corregedores para ser tomada as medidas cabíveis.