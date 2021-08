Cabeção de ‘Malhação’ estava em cárcere privado em clínica para dependentes químicos

- Publicidade-

O ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por fazer o personagem Cabeção em “Malhação”, da TV Globo, estava entre os internos que, segundo a Polícia Civil, eram mantidos em cárcere privado em uma clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. No entanto, nesta quinta-feira (5), o artista divulgou um vídeo em uma rede social dizendo que não estava no local. O G1 confirmou que o nome completo do ator, incluindo a filiação, consta no boletim de ocorrência registrado sobre o caso na Polícia Civil (leia abaixo).