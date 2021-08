Britto Jr.: “Parabenizo diretores da Record por terem demitido Mion”

Em maio, Britto Jr. publicou um vídeo polêmico nas redes sociais, em que detonou o que ocorre nos bastidores da emissora. Ele disse que nenhum comunicador, com exceção de Marcos Mion e Tiago Leifert, gosta de apresentar realities. “É claro que não”, falou.

A rescisão do contrato com a Record TV, na época, não foi de forma amigável, porque o comunicador saiu brigado com o diretor de A Fazenda, Rodrigo Carelli. E dizem nos bastidores que Marcos Mion também saiu da emissora por causa das divergências com o antigo chefe.