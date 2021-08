Brigadistas da Defesa Civil vão receber EPIS para o combate à queimadas em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Nas últimas semanas vários incêndios de proporções significativas tem acontecido na região do Juruá.

Os profissionais da defesa civil que atuam nessa área nem sempre tem EPIS (Equipamentos de Proteção Individual), ou seja, muitos deles não tem segurança nenhuma na hora do combate, colocando a sua vida em risco.

Essa ação de combate às queimadas é um trabalho bastante complicado, que envolve fumaça e altas temperaturas

A equipe do Juruá Noticias falou com Ney Mazzaro que é chefe do gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, para saber quais as ações do município, no sentido de garantir esses equipamentos aos seus profissionais. “Nem sempre a gente encontra os materiais todos em um ponto de venda. Então tem que ser feita toda uma pesquisa e às vezes a gente encontra um item, dois itens, mas no máximo até o dia 10 de setembro nós estaremos aí com esse pessoal todo equipado”, garantiu.

Os brigadistas, em torno de 8 receberão óculos, capacetes, macacões, botas, luvas e máscaras.