Brasil ultrapassa a França e assume 2º lugar no ranking da Fifa; Bélgica lidera

Agora com 1.798 pontos, a Seleção comandada pelo técnico Tite, que ficou com o vice na Copa América – perdeu a final para a Argentina, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro -, deixou a França para trás, que ficou com 1.762 após ser eliminada nas oitavas de final da Eurocopa. A Bélgica, que caiu nas quartas, tem 1.822.

A sequência do ranking tem os dois finalistas da Eurocopa. O quarto lugar está com a Inglaterra, vice-campeão continental, com 1.753 pontos, que é seguida pela Itália, agora a quinta colocada, com 1.745, após vencer conquistar seu primeiro título desde a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

A Argentina, campeã da Copa América, ocupa o sexto lugar. Os outros quatro integrantes do Top 10 são Espanha, Portugal, México e Estados Unidos.

As seleções da Dinamarca, semifinalista da Eurocopa, e do Uruguai, eliminado nas quartas de final da competição sul-americana, saíram dos grupo dos 10 primeiros colocados.