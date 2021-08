Brasil tem metade da população vacinada com 1ª dose e 5,5 mi atrasados na 2ª imunização

- Publicidade-

O Brasil alcançou ontem a marca de metade da população vacinada com a primeira dose contra a covid, mas pelo menos 5,5 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada. Segundo dados mais atuais do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, até 23 de julho, havia registro de 5.481.373 pessoas que haviam tomado a primeira dose, mas não procuraram o serviço de saúde para receberem a segunda.

Para classificar como atraso no esquema vacinal, foram considerados os registros cujo intervalo de tempo da administração da primeira dose com ausência de registro da segunda foi superior a 84 dias para as vacinas AstraZeneca e Pfizer Comirnaty; e superior a 28 dias para vacina CoronaVac. O número até 23 de julho é 1,6 milhão maior do que o registrado em junho, quando boletim do ministério revelou que 3,8 milhões de pessoas estavam com as doses em atraso.

Segundo os dados do Ministério, 3,3 milhões dos atrasados tomaram a vacina AstraZeneca; 2,1 milhões teriam de tomar a segunda dose da CoronaVac; e 5.033 estavam em atraso com a Pfizer.