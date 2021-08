Brasil tem 29.186 vagas em 132 concursos; salários chegam a R$ 27 mil

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) abriram vagas para diversos profissionais ou formandos de vários níveis de escolaridade. As inscrições para quaisquer das vagas anunciadas podem ser feitas no portal de recursos humanos da entidade.

As vagas são para motorista, auxiliar administrativo, nutricionista, gestor operacional, auxiliar de saúde bucal, porteiro e outros. Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida para cada uma das vagas ao realizar a inscrição. Cada cargo conta com prazo máximo para inscrições. Confira no site.

Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região

O Conselho Regional de Técnicos Industriais da 1ª Região, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal, abre 31 vagas para contratação imediata e 364 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As vagas são para os cargos de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico, com salários que variam de R$ 2 mil a R$ 3 mil, além de vale-refeição e vale-transporte.