Brasil tem 21.497 vagas em 117 concursos; salários chegam a R$ 28 mil

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) divulgou novos editais para selecionar profissionais temporários. O concurso ICMBio 2021 abre 608 vagas imediatas para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados.

Para concorrer a qualquer um dos cargos do concurso, é necessário ter nível fundamental incompleto. Demais requisitos, devem ser lidos nos editais de abertura.

Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região

O Conselho Regional de Técnicos Industriais da 1ª Região, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal, abre 31 vagas para contratação imediata e 364 para formação de cadastro reserva no concurso da entidade. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As vagas são de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico, com salários que variam de R$ 2 mil a R$ 3 mil, além de vale-refeição e vale-transporte.

Os interessados deverão solicitar inscrição, exclusivamente via internet, até 9 de setembro de 2021. É necessário acessar a página do processo seletivo do Instituto Quadrix e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja concorrer.

Será cobrada taxa de inscrição de R$ 58, para cargos de nível médio, e de R$ 65, para os demais cargos.

