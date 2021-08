Brasil tem 1.209 mortes por covid e 32,3 mil casos em 24 horas

- Publicidade-

O Brasil contabilizou 1.209 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço desta terça-feira (3) do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde).

Com a atualização, chega a 558.432 o total de óbitos no Brasil nesta pandemia. Também foram notificados 32.316 novos casos, com um total de 19.985.817 infecções. O Ministério da Saúde calcula que cerca de 18,6 milhões já se recuperaram da covid-19.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 942, a menor registrada desde 8 de janeiro.

Já a média de novos casos é de 33.821, também em queda, no mais baixo patamar desde o 27 de novembro.