Brasil iguala nº de ouros da Rio 2016 e faz melhor campanha olímpica da história

O país igualou o recorde de sete ouros, alcançado no Rio 2016, e tem duas ótimas chances de ultrapassá-lo no último dia de competições. No vôlei feminino, encaramos os Estados Unidos à 1h30 deste domingo. No boxe, Beatriz Ferreira pega Kellie Harrington, da Irlanda, na final do peso leve, às 2h da manhã.

Futebol do Brasil é ouro mais uma vez

Yokohama é verde e amarela novamente. Desta vez, nas Olimpíadas. Dezenove anos após faturar o pentacampeonato mundial, o futebol brasileiro voltou à cidade japonesa para conquistar o bicampeonato olímpico. E foi sofrido. Diante da Espanha, o Brasil perdeu pênalti com Richarlison, conseguiu sair na frente do placar com Matheus Cunha, mas sofreu o empate de Oyarzabal e levou pressão no segundo tempo. Na prorrogação, porém, brilhou a estrela de Malcom, que deixou o banco para marcar o gol do título. Placar de 2 a 1 e ouro no peito.

Equipe do hipismo fica em sexto lugar

O Brasil terminou a disputa do hipismo de saltos por equipes em Tóquio na sexta colocação, após disputa da final neste sábado pela manhã. Marlon Zanotelli, Yuri Mansur e Pedro Veniss representaram o país, e Mansur passou com apenas uma penalidade (veja o vídeo abaixo). O pódio foi definido no circuito extra, depois de empate entre Estados Unidos e Suécia, com 8 pontos cada – os suecos levaram o ouro em desempate emocionante.

A Bélgica ficou com o bronze, com 12 pontos. As melhores colocações brasileiras na disputa por equipes haviam sido em Atlanta-1996 e Sidney-2000, com o bronze. Na última edição dos Jogos, no Rio 2016, terminou em quinto.

França passa sufoco, mas ganha o ouro no vôlei masculino

A França fez história e conquistou o ouro inédito no torneio masculino de vôlei. A equipe venceu o Comitê Olímpico Russo por 3 sets a 2, parciais de 25/23, 25/17, 21/25, 21/25 e 15/12. Depois de vencer os dois primeiros sets, os franceses não resistiram nas duas parciais seguintes e o jogo teve emoção até o fim. O ponto do título veio num erro de ataque dos russos. O bronze ficou com a Argentina, que superou o Brasil mais cedo.