Botafogo bate Brasil-RS e sobe na tabela da Série B

- Publicidade-

Em Salvador, CRB empata com Vitória e segue na vice-liderança

O Botafogo fez 1 a 0 no Brasil de Pelotas na noite deste domingo (15) pela 18ª rodada da Série B no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol do jogo foi do zagueiro Joel Carli. Aos 37 minutos de jogo, o defensor recebeu livre o bom passe Navarro e só rolou para o fundo das redes.

DEU FOGÃO!🔥⚽️

COM GOL DE JOEL CARLI, BOTAFOGO VENCE O BRASIL DE PELOTAS POR 1 A 0 NO NILTON SANTOS. 🚀#VAMOSBOTAFOGO PIC.TWITTER.COM/PC1VVHWXTQ

— BOTAFOGO F.R. (@BOTAFOGO) AUGUST 15, 2021

Com mais três pontos, o time carioca subiu duas posições. Agora é o 8º com 28 pontos, a dois do G4. Do outro lado, o Brasil de Pelotas segue na lanterna com 12 pontos. Na próxima rodada, o Botafogo visitará o Guarani na quarta-feira (18) e o Xavante receberá o CSA na quinta-feira (19).

CRB apenas empata com Vitória e perde a chance de ser líder

O Vitória e o CRB empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (15) pela 18ª rodada da Série B no estádio Barradão, em Salvador. Os visitantes abriram o placar logo aos 18 minutos da etapa inicial com Júnior Brandão. Só que, aos oito minutos da etapa final, Marcinho deixou tudo igual para o Rubro-Negro baiano e fechou o placar.

FIM DE PAPO NO BARRADÃO! 🚩

VAMOS GALO 🚀✔️#AVANTEGALO #CRBOFICIAL #PRACIMADELESGALO #SÉRIEB PIC.TWITTER.COM/9JJS95HSQ9

— CRB (@CRBOFICIAL) AUGUST 15, 2021

Com esse empate, o CRB desperdiçou a chance de assumir a liderança do torneio. O time segue na vice-liderança com 32 pontos, um a menos do que o Coritiba. Já o time baiano continua no Z4, em 18º com 15 pontos. O próximo jogo do CRB será contra o Operário em Maceió na quarta-feira (18). O Vitória atuará fora de casa contra o Vila Nova.

DEU EMPATE. O LEÃO FICOU NO 1×1 COM O CRB EM JOGO VÁLIDO PELA 18ª RODADA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE B.

O PRÓXIMO ADVERSÁRIO NA COMPETIÇÃO É O VILA NOVA, NA QUARTA-FEIRA (18/08), LÁ EM GOIÂNIA.#SOUNEGO #ECV

📸: @PIETROCARPIFC PIC.TWITTER.COM/SO94AK7I2X

— ECVITÓRIA (@ECVITORIA) AUGUST 15, 2021

Confira aqui a classificação da Série B.