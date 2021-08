Bombeiros montam base em fazenda e atuam ‘dia e noite’ para combater fogo que se alastra no Pantanal

- Publicidade-

O Corpo de Bombeiros, que está em atividade no Pantanal sul-mato-grossense há 52 dias, combatendo incêndios vegetais durante a operação Hefesto, montou nova base em uma fazenda da região. Neste final de semana, as equipes receberam reforço de mais 36 militares para atuarem ‘dia e noite’, não só em Corumbá, Porto Murtinho, como também toda a região pantaneira.

Segundo a comandante da Operação Hefesto, a tenente-coronel Tatiane Dias, as equipes permanecem em uma frente de combate no Paraguai Mirim e monitoramento do Paiaguás.

“A Marinha do Brasil nos apoiará no transporte a guarnição que irá para assumir a operação na região. Também temos outra frente na região do Nabileque e temos duas aeronaves posicionadas na região do buraco das piranhas e a frente de combate na região urbana”, disse.

Ainda conforme a comandante, o Exército, prefeituras regionais, PrevFogo e diversas outras instituições, bem como iniciativas privadas, estão “unindo esforços” para o combate ao fogo.

Como o tempo está muito seco e também não houve cheia no Rio Paraguai, são ao todo 4 frentes de combate na região, sendo que o fogo se alastra com labaredas altas e muita intensidade, de acordo com os bombeiros.

Em Porto Murtinho, a Reserva Kadiwéu também foi atingida e lá 50 brigadistas do PrevFogo Ibama, sendo 33 indígenas treinados não só de lá como da Aldeia Limão Verde.

Neste domingo (22), a reportagem apurou que o fogo ainda não está contido e eles continuam na região fazendo o combate.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também apontou que, nas últimas 24 noras, o número de focos aumentou para 312.