Bolsonaro visita Manaus para inaugurar conjunto residencial

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou Manaus, nesta quarta-feira (18), para inauguração de um conjunto residencial popular. O avião com a comitiva pousou no aeroporto Eduardo Gomes por volta de 9h45 (horário local).

Sem máscara, ele cumprimentou apoiadores que estavam esperando na entrada do aeroporto e gerou aglomeração. Em seguida, entrou em um carro carro e permaneceu em pé, com porta aberta, seguindo para a área do residencial.

Além de Bolsonaro, estão no comboio os pastores Marco Feliciano e Silas Malafaia, o ministro do turismo Gilson Machado, além do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, atual secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

No conjunto residencial, em que foram construídos apartamentos com cerca de 500 moradias para famílias de baixa renda, Bolsonaro tirou foto com famílias contempladas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito David Almeida também acompanharam a visita.

Bolsonaro fez um breve discurso antes do encerramento do evento. Em seguida, ele partiu em direção ao aeroporto, onde embarcou para o Pará.