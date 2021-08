Bolsonaro irá vetar fundão de R$ 5,7 bi e propor cerca de R$ 2,8 bi

- Publicidade-

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionará a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2022, mas vetará o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões. De acordo com uma fonte, o chefe do Executivo deve propor para o fundo cerca de R$ 2,8 bilhões.

A sinalização de veto é dada por Bolsonaro desde a aprovação do fundão eleitoral, como é conhecido, pelo Congresso Nacional. Ao aprovar a LDO no mês passado, os parlamentares alteraram as regras do financiamento eleitoral, aumentando o montante a ser repassado ao fundo de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões.

Mesmo em meio à pandemia de covid-19, deputados e senadores aceitaram os R$ 5,7 bilhões, que aumentam em 185% o valor do fundo comparado ao valor das eleições municipais de 2020. Em valores corrigidos pela inflação, a quantia é mais que o triplo do que foi destinado às eleições de 2018 (R$ 1,8 bilhão).