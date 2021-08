Bolsonaro é autuado por falta de máscara no Vale do Ribeira; multa pode chegar a R$ 3 milhões

- Publicidade-

O Governo do Estado de São Paulo informou que aplicou autuação dupla ao presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (20), após ele não utilizar máscara durante visita nas cidades de Iporanga e Eldorado, localizadas no Vale do Ribeira. Segundo o estado, o valor total das multas pode chegar a R$ 3 milhões com base em legislação federal.