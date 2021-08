Boletim da Fiocruz sugere que Estados tenham cautela em relação a variante Delta

- Publicidade-

Em novo Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz publicado na quarta-feira (25) destaca que na Semana Epidemiológica 33, compreendida entre 15 e 21 de agosto, foi mantida a tendência de queda de indicadores da pandemia.

A análise aponta que, embora o declínio no número absolutos de casos e óbitos seja relevante, há uma estagnação proporcional na melhora para algumas faixas etárias, especialmente os idosos.

Roraima é o único estado com taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS superior a 80%. Quanto às capitais, somente o Rio de Janeiro (96%) e Boa Vista (84%) mantêm-se em nível muito crítico.

Em relação à semana anterior, a média diária da incidência de novos casos aumentou 0,6% e a do número de óbitos reduziu 1,5%. A taxa de letalidade caiu de 3% para 2,6%.

Os estados que estão fora da zona de alerta. São eles: Rondônia (38%), Acre (9%), Amazonas (44%), Pará (40%), Amapá (21%), Tocantins (44%), Maranhão (49%), Piauí (43%), Ceará (36%), Rio Grande do Norte (36%), Paraíba (19%), Pernambuco (39%), Alagoas (20%), Sergipe (30%), Bahia (36%), Minas Gerais (37%), Espírito Santo (43%), São Paulo (40%), Santa Catarina (49%), Rio Grande do Sul (54%), Mato Grosso do Sul (43%) e Mato Grosso (59%)