Bocalom sanciona LDO que prevê R$ 1,2 bilhão para Rio Branco em 2022

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) sancionou nesta segunda-feira, 9, a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO/2022) que prevê um investimento de R$ 1,2 bilhão, em Rio Branco.

O percentual é bem maior em comparação com os recursos aprovados no ano passado, que ficou em torno de R$ 1 bilhão.

Em 2022, a gestão contará com mais de R$ 200 milhões para investir na produção agrícola, na infraestrutura, educação e saúde. A LDO do 22, prevê uma receita primária de R$ 1,2 bilhão, enquanto as despesas primárias foram projetadas em R$1,1 bilhões.